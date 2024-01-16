Будет ли построено газохранилище в Молдове — мнение эксперта

«Правобережье (Днестра — Ред.) потребляет до одного миллиарда кубометров и теоретически, на бумаге, этого для нас достаточно. Но пик потребления приходится на зимний период, когда ежедневное расходование газа достигает шести миллионов кубометров, а в самые холодные дни и немного больше этого. При этом мощность газопровода составляет 5,1 миллиона м3 в день. Один только этот газопровод не может обеспечить потребление всей страны. Поэтому да, возможно, разумно увеличить его возможности», — сказал эксперт в комментарии для TVR Moldova.