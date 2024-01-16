Будет ли построено газохранилище в Молдове — мнение эксперта

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Молдове следует изучить возможность расширения своей газотранспортной системы, а также строительства подземного газового хранилища на территории страны. Об этом заявил эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат.
Он напомнил, что номинальная годовая пропускная способность газопровода Яссы — Унгены — Кишинев составляет 1,5 миллиарда м3.
«Правобережье (Днестра — Ред.) потребляет до одного миллиарда кубометров и теоретически, на бумаге, этого для нас достаточно. Но пик потребления приходится на зимний период, когда ежедневное расходование газа достигает шести миллионов кубометров, а в самые холодные дни и немного больше этого. При этом мощность газопровода составляет 5,1 миллиона м3 в день. Один только этот газопровод не может обеспечить потребление всей страны. Поэтому да, возможно, разумно увеличить его возможности», — сказал эксперт в комментарии для TVR Moldova.
При этом Тофилат отметил, что в условиях тенденции перехода на зеленую энергетику в ЕС найти финансирование для таких проектов может быть сложно, тем не менее их нужно тщательно изучать. По его мнению, это же касается и строительства газохранилища на территории Молдовы.
«Сегодня мы храним свои запасы газа частично на Украине, частично — в Румынии. Но все зависит от стоимости, ведь, в конце концов, за это платить потребителю. И мы должны очень точно рассчитать, что мы выиграем от этого (строительства газохранилища — Ред.), а что потеряем», — заключил Тофилат.