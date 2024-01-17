В Омске назвали редкие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Во вторник, 16 января, пресс-служба Минтруда назвала самые редкие и высокооплачиваемые вакансии в Омской области.
Самая высокая зарплата в январе этого года предлагается врачу-офтальмологу. Специалисту готовы платить 300 тысяч рублей в месяц. Как писал портал Om1.ru ранее, кандидат должен иметь сертификат или аккредитацию по специальности и опыт работы до пяти лет.
Технологу рыбного производства готовы платить в Омске более 100 тысяч рублей. Отмечается, что опыт работы от кандидата не требуется.
Штукатуру-отделочнику и каменщику предлагается зарплата в 200 тысяч рублей. Предприятия производственной отрасли готовы платить специалистам до 270 тысяч рублей.
Как сообщили в службе занятости региона, в настоящее время больше всего специалистов требуется в сферу строительства и ремонта — открыто 8 300 вакансий. Второе место занимает производственная отрасль — 2 600 вакансий. На третьем месте — здравоохранение, где открыто 2 200 вакансий.