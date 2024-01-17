В Омске назвали редкие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в январе этого года предлагается врачу-офтальмологу. Специалисту готовы платить 300 тысяч рублей в месяц. Как писал портал Om1.ru ранее, кандидат должен иметь сертификат или аккредитацию по специальности и опыт работы до пяти лет.