Омское минтруда назвало самые редкие высокооплачиваемые вакансии в регионе

Омское минтруда назвало самые редкие высокооплачиваемые вакансии. Больше всего подобных мест предлагают в сфере строительства, ремонта и производственной области.
Наибольшую зарплату готовы платить ветриоретинальному хирургу — 300 тысяч рублей в месяц. Следом за ним идут производственные должности, там порог вознаграждения — 270 тысяч.
В сфере строительства зарплаты до 200 тысяч рублей предлагают соискателям сразу на две вакансии — штукатура-отделочника и каменщика. Больше 100 тысяч рублей в Омской области могут получить технолог рыбного производства и монтажник навесного вентилируемого фасада.