Омское минтруда назвало самые редкие высокооплачиваемые вакансии в регионе

В сфере строительства зарплаты до 200 тысяч рублей предлагают соискателям сразу на две вакансии — штукатура-отделочника и каменщика. Больше 100 тысяч рублей в Омской области могут получить технолог рыбного производства и монтажник навесного вентилируемого фасада.