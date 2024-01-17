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В Ташкенте предлагают запустить колесные трамваи

Китайская компания предложила интегрировать колесные трамваи в столичную транспортную систему.
В Ташкенте предлагают запустить колесные трамваи
Источник: CCRC

В Ташкенте состоялась встреча с участием представителей хокимията, АО «Ташкент Инвест», Глобального экологического фонда, китайской компании CRRC Group, ПР ООН и Министерства транспорта.

На встрече были обсуждены вопросы оптимизации общественного транспорта, увеличения доли транспортных средств на зеленом топливе, расширения микромобильности, создания удобств как для пассажиров, так и для водителей.

Представители компании CRRC Group рассказали о производимых транспортных средствах. В частности, были презентованы преимущества, удобство, экономичность и вместительность колесных трамваев. Компания предложила интегрировать иx в столичную транспортную систему.

Также был презентован проект «Активизация привлечения инвестиций в низкоуглеродный транспорт в Ташкенте». Проект разработан при поддержке GEF и ПР ООН и пилотно направлен на создание зеленого транспортного коридора по улице Шота Руставели — одной из самых загруженных улиц столицы.

Стороны договорились продолжить совместную работу и обсуждения.