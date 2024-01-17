В Ташкенте предлагают запустить колесные трамваи

В Ташкенте состоялась встреча с участием представителей хокимията, АО «Ташкент Инвест», Глобального экологического фонда, китайской компании CRRC Group, ПР ООН и Министерства транспорта.
На встрече были обсуждены вопросы оптимизации общественного транспорта, увеличения доли транспортных средств на зеленом топливе, расширения микромобильности, создания удобств как для пассажиров, так и для водителей.
Представители компании CRRC Group рассказали о производимых транспортных средствах. В частности, были презентованы преимущества, удобство, экономичность и вместительность колесных трамваев. Компания предложила интегрировать иx в столичную транспортную систему.
Также был презентован проект «Активизация привлечения инвестиций в низкоуглеродный транспорт в Ташкенте». Проект разработан при поддержке GEF и ПР ООН и пилотно направлен на создание зеленого транспортного коридора по улице Шота Руставели — одной из самых загруженных улиц столицы.
Стороны договорились продолжить совместную работу и обсуждения.