В Ташкенте предлагают запустить колесные трамваи

Также был презентован проект «Активизация привлечения инвестиций в низкоуглеродный транспорт в Ташкенте». Проект разработан при поддержке GEF и ПР ООН и пилотно направлен на создание зеленого транспортного коридора по улице Шота Руставели — одной из самых загруженных улиц столицы.