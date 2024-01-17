Природа, концерты и банковские карты: туристы из РФ открывают для себя Казахстан

Сфера туризма — один из наиболее актуальных треков по взаимодействию Москвы и Астаны, отмечал недавно замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, Россия и Казахстан рассматривают туризм в качестве одного из катализаторов экономической активности в регионах и планируют не просто увеличить туристический трафик, но и сделать так, чтобы он увеличивал доходы местного населения, создавал рабочие места, вел к развитию малых и средних предприятий.