Природа, концерты и банковские карты: туристы из РФ открывают для себя Казахстан

На третьем месте по популярности
Число туристов, посещающих Казахстан, выросло по сравнению с 2022 годом на 37%, следует из данных Национального бюро статистики. В стране появляется всё больше гостей из стран дальнего зарубежья: Китая, Турции, Индии и США. Однако лидером по числу посетителей остается Российская Федерация.
В России среди популярных направлений для посещения Казахстан занимает третье место после Абхазии и Турции, сообщили корреспонденту Sputnikв Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года российский турпоток в Казахстан составил 2,2 млн человек.
Чаще всего в 2023 году российские путешественники летали и бронировали отели в Алматы (доля города — 48,5% от всех заказов в Казахстане), Астане (38,9%), Актау (2,4%), Шымкенте (1,5%) и Караганде (1,4%), рассказала корреспонденту Sputnik руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Россияне отправляются в Казахстан за активным отдыхом, отметила эксперт.
В последние годы россияне часто летают в Казахстан на шопинг и концерты, добавила Елена Шелехова.
«По нашей практике применительно к городу Алматы, российский турист приезжает на концерт популярного зарубежного исполнителя, а параллельно оформляет банковскую карту, которой можно оплачивать зарубежные сервисы, и далее, в свободное время, посещает экскурсии и туры по ключевым достопримечательностям — заказывает обзорную экскурсию по городу, поездку на озера Кольсай, Каинды и Чарынский каньон», — рассказал корреспонденту Sputnik гид по Казахстану, руководитель турфирмы Melon Travel Антон Баранов.
Совместные проекты
Сфера туризма — один из наиболее актуальных треков по взаимодействию Москвы и Астаны, отмечал недавно замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. По его словам, Россия и Казахстан рассматривают туризм в качестве одного из катализаторов экономической активности в регионах и планируют не просто увеличить туристический трафик, но и сделать так, чтобы он увеличивал доходы местного населения, создавал рабочие места, вел к развитию малых и средних предприятий.
Казахстанские и российские туристы уже успели оценить такие совместные туристические маршруты двух стран, как тур «Промелькнувший метеор» с посещением Омска, Павлодара и Алматы, маршрут по реке Чаган в Оренбургской области, выезд на «Голубые озера» в Тюменской области, рассказали корреспонденту Sputnikв Минэкономразвития РФ.
Кроме того, страны заинтересованы в том, чтобы развивать трансграничную туристическую зону в районе горы Белуха.
«Для этого в данный момент разрабатывается проект межправительственного соглашения, предусматривающий особый правовой статус пересечения российско-казахстанской границы», — уточнили в Минэке.
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Казахстана является круизный туризм в Каспийском регионе, подчеркнули в ведомстве.
«В настоящее время на территории астраханского судостроительного завода “Лотос” ведется строительство круизного лайнера “Петр Великий”, который будет использоваться для круизов по Каспийскому морю в рамках проекта “Великий Волжский путь”, — отметили в Минэкономразвития РФ.
Важной точкой на карте маршрута станет посещение казахстанского города Актау.
Горные курорты стран СНГ вместе развивают туризм. Летом минувшего года руководители казахстанского «Шымбулака», российской «Розы Хутор» и узбекистанского «Амирсоя» подписали меморандум о создании Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), рассказал корреспонденту Sputnik секретарь организации Андрей Кукушкин.
«Сейчас мы разрабатываем первый межгосударственный туристический маршрут с посещением всех трех курортов: турист получит единую программу тура, единый скипас, скидки на размещение в отелях и другие бонусы», — пояснил он.
Позже к ЕАГК присоединился азербайджанский «Шахдаг».
«Идут консультации по вступлению в альянс курортов Кыргызстана, заинтересованность проявляют другие курорты Казахстана. В перспективе не менее десяти стран-соседей на Евразийском континенте смогут стать участниками объединения», — отметил секретарь ЕАГК.
Также организация займется подготовкой специалистов редких профессий — канатчиков, лавинщиков, операторов ратраков, инструкторов горного туризма и других, добавил он.
Вклад в экономику
Как сообщается в открытых источниках со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям, доход от туризма принес Казахстану около $7 млрд за девять месяцев 2023 года.
За первую половину 2023 года объем налоговых поступлений от туристической деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге, следует из данных Комитета индустрии туризма. За тот же период гостиницы страны обслужили туристов на 98,7 млрд тенге.
При этом с 9 января 2024 года был отменен туристический взнос для иностранных путешественников, который взымался за каждые сутки пребывания в гостинице, чтобы дать возможность отрасли восстановиться после пандемии. Как пояснили в министерстве туризма и спорта, сбор создавал неудобства как для местного бизнеса, так и для туристов.
По официальным данным, в сфере туризма в Казахстане заняты почти 500 тыс. человек. Власти страны планируют до 2029 года обеспечить 800 тыс. человек работой в данной отрасли.
Впечатления россиян
Казахстанцы — очень гостеприимные и дружелюбные люди, они всегда рады принять гостей и показать им свою страну, отметил Антон Баранов.
«Многие туристы говорят, что гостеприимство местных жителей является одной из главных причин посещения Казахстана», — подчеркнул он.
Кроме того, многие гости из РФ, которые возвращаются из своей первой поездки в Казахстан, приятно удивлены отсутствию ментальных и языковых барьеров в коммуникации: русский язык знают почти все жители страны, обратил внимание эксперт.
Европа для россиян практически закрыта, а Казахстан — направление интересное и безопасное, для многих — абсолютно новое, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«К сожалению, у нас мало знают об этой стране. Поэтому российским путешественникам еще предстоит ее переоткрыть», — заключил он.