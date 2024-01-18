Мэрия Екатеринбурга решит проблему с нехваткой трамваев и автобусов за два года

За прошедшие пару лет на обновление парка были выделены 2,9 млрд рублей (из них 855 миллионов из городского бюджета). На эти деньги уже приобрели 50 троллейбусов и закупят 30 автобусов. Программа развития и поддержания системы общественного транспорта рассчитана до 2026 год, на полную ее реализацию потратят 14,4 млрд рублей. В добавок планируется обновить систему мониторинга общественного транспорта, 63 табло и 65 информационных модулей на остановках.