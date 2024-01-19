Базовую ставку снизили: изменятся ли проценты по ипотеке, разъяснил Нацбанк

«Нацбанк устанавливает базовую ставку, а банки второго уровня, опираясь на эту ставку, после этого, конечно, определяют стоимость своих кредитных продуктов — будь то бизнес-кредит, ипотека, потребительский кредит. Поэтому снижение базовой ставки должно приводить к снижению стоимости кредитных продуктов по системе», — заявил в ответ глава Нацбанка Тимур Сулейменов.