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В Башкирии больше всего нужны водители, слесари и инженеры

Самая популярная вакансия — водитель.

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова сообщила, представители каких профессий сегодня наболее востребованы в республике. Она озвучила данные банка вакансий республиканского центра занятости.

В список вошли такие профессии, как:

— Водитель (2981 вакансия);

— Cлесарь (2619 вакансий);

— Инженеры (1299 вакансии);

— Врачи (1262 вакансии);

— Электромонтер и оператор станков с программным управлением (более 1000);

— Полицейские (845 вакансий);

— Медсестры (783 вакансии);

— Токарь (800);

— Повар (более 700);

— Учителя (631 вакансия).

Также нужны трактористы, грузчики, швеи, фрезеровщики, операторы швейного оборудования — по каждой из этой специальностей около сотни вакансий. Также требуются менеджеры, воспитатели, агенты по недвижимости, сиделки, бухгалтеры.

«Половина обращающихся в центр занятости это служащие, которые ищут работу в сфере бизнеса и администрирования, права, гуманитарных наук и медицины», — добавила Ленара Иванова.