В Башкирии больше всего нужны водители, слесари и инженеры

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова сообщила, представители каких профессий сегодня наболее востребованы в республике. Она озвучила данные банка вакансий республиканского центра занятости.
В список вошли такие профессии, как:
— Водитель (2981 вакансия);
— Cлесарь (2619 вакансий);
— Инженеры (1299 вакансии);
— Врачи (1262 вакансии);
— Электромонтер и оператор станков с программным управлением (более 1000);
— Полицейские (845 вакансий);
— Медсестры (783 вакансии);
— Токарь (800);
— Повар (более 700);
— Учителя (631 вакансия).
Также нужны трактористы, грузчики, швеи, фрезеровщики, операторы швейного оборудования — по каждой из этой специальностей около сотни вакансий. Также требуются менеджеры, воспитатели, агенты по недвижимости, сиделки, бухгалтеры.
«Половина обращающихся в центр занятости это служащие, которые ищут работу в сфере бизнеса и администрирования, права, гуманитарных наук и медицины», — добавила Ленара Иванова.