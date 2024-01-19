В Воронеже взлетели цены на такси из-за погоды

В сервисе «Яндекс. Такси» рассказали, что стоимость поездки зависит от динамического ценообразования. Когда большое количество заказов, цена растёт, чтобы приехало больше водителей. После того как спрос и предложение станут стабильны, повышенный коэффициент убирается.