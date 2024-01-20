Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

«По многочисленным просьбам жителей г. Мариуполя и Республики Крым с 19 января 2024 года запускается новый регулярный межрегиональный автобусный маршрут “Ялта-Мариуполь”, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Маршрут обслуживается комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Автобус отправляется из Ялты в 11.00, делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.
По данным ведомства, первый рейс днем отправился в путь. Время в пути от начальной до конечной точки составит 10 часов, стоимость билета 2,5 тысячи рублей.
В минтрансе Крыма напомнили, что на регулярной основе осуществляются рейсы «Джанкой — Геническ», «Симферополь — Бердянск», «Симферополь — Мелитополь», «Ялта — Геническ», «Ялта — Мелитополь», «Симферополь — Скадовск», «Евпатория-Симферополь-Геническ», «Евпатория — Мелитополь» и «Ялта — Минск».