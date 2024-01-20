Автобусный маршрут соединил Крым с Мариуполем

Маршрут обслуживается комфортабельными автобусами в ежедневном режиме. Автобус отправляется из Ялты в 11.00, делает остановки в Алуште, Симферополе и Джанкое на территории Крыма. Маршрут будет проходить через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.