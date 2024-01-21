В Казахстане открыли 15 новых предприятий по выпуску лекарственных средств и медизделий

По данным ведомства, в наступившем году планируется осуществить переход на электронный формат закупа лекарственных средств медицинских организаций на платформе АО «Центр электронных финансов». Далее более масштабное внедрение маркировки лекарственных препаратов позволит на уровне государства отслеживать объемы потребления и запасы лекарственных средств, следовательно улучшить процессы планирования и управления в этой сфере. Польза для пациентов выражается в снижении рисков для здоровья, жизни и безопасности в связи с выводом из оборота фальсифицированных лекарственных средств и продукции низкого качества, за счет улучшения контроля за качеством лекарственных средств, уменьшения объемов теневого рынка.