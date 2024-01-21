В Казахстане открыли 15 новых предприятий по выпуску лекарственных средств и медизделий

Совершенствование политики в области лекарственного обеспечения направлено на реализацию механизма централизованных закупок, увеличение доступности лекарственных средств, обеспечение прозрачности и отслеживаемости рынка лекарственных средств с помощью электронной маркировки.
В Минздраве отметили, что 2023 году, по сравнению с допандемийным периодом, более чем в 2 раза увеличился объем выделенных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов — до 237 млрд тенге. Это позволило в 2,5 раза расширить перечень заболеваний, лечение которых осуществляется за счет средств ГОБМП и ОСМС. При этом, количество наименований выписываемых лекарственных средств увеличилось с 272 до 347.
— Для обеспечения доступности препаратов открыты 72 аптечных пунктов на базе медицинских организаций и 161 частных аптек на селе. В 20 медицинских организациях внедрена маркировка и запущен полный цикл прослеживаемости лекарственных средств до пациента.
В Казахстане на сегодня открыто 15 новых предприятий по выпуску лекарственных средств и медизделий. В секторе фармпромышленности работают 159 ОТП, которые выпускают 1018 наименований лекарств и 1771 видов медицинских изделий. Кроме того, налажено производство 10 вакцин, 24 медизделий, 6 диагностических средств и 1 антипаразитарного препарата для здравоохранения и ветеринарии.
Объем привлеченных инвестиций в фармацевтическую отрасль составил за прошлый год порядка 50,2 млн долларов США, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в наступившем году планируется осуществить переход на электронный формат закупа лекарственных средств медицинских организаций на платформе АО «Центр электронных финансов». Далее более масштабное внедрение маркировки лекарственных препаратов позволит на уровне государства отслеживать объемы потребления и запасы лекарственных средств, следовательно улучшить процессы планирования и управления в этой сфере. Польза для пациентов выражается в снижении рисков для здоровья, жизни и безопасности в связи с выводом из оборота фальсифицированных лекарственных средств и продукции низкого качества, за счет улучшения контроля за качеством лекарственных средств, уменьшения объемов теневого рынка.
— Предстоит подписание Соглашений об инвестициях с компаниями Pfizer, GE Healthcare. В рамках Соглашения о локализации с фармгигантом, компанией Roche в этом году ожидается поставка 5 оригинальных запатентованных лекарственных средств.
Предусмотрено расширение спектра и охвата пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями современными таргетными препаратами в различных формах и дозах выпуска (противоопухолевых препаратов), — отметили в Минздраве.