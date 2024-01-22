В Башкирии квадратный метр во «вторичке» вырос до 93 тысяч рублей

Стала известна стоимость квадратного метра в Башкирии. Как рассказали аналитики Росстата, средняя цена на вторичном рынке недвижимости к концу 2023 году составляла 93 030 рублей. Уточняется, что стоимость «квадрата» в домах разного качества отличается.
Так, например, в жилье низкого качества квадратный метр продают за 70,% тысяч рублей, средние квартиры стоят 91,5 тысяч рублей за «квадрат». Самые дорогие метры в элитных квартирах — за них просят 164 231 рубль.
В новостройках же квадратный метр стоит более 116 тысяч рублей. По Приволжскому федеральному округу цены на первичном рынке жилья ниже, чем в республике, — 107 327 рублей, говорится в аналитике Росстата.