ГПК: въезда в Литву и Польшу ожидают более 500 грузовиков

Более 480 фур ожидают въезда в ЕС перед литовскими пограничными переходами «Лаворишкес» (сопредельный «Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). По этим маршрутам на территорию Литвы проследовали в среднем 32% грузовиков от нормы.



Перед единственным доступным для грузовиков польским пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») фиксируется 90 фур. За два дня его контрольные службы приняли на свою территорию 41% грузовиков от нормы.