Живых крабов начали возить во Владивосток чартерными авиарейсами

Российские крабодобытчики на фоне американских и европейских санкций ищут новые каналы сбыта своей продукции, перенаправляя её в Азию, главным образом в Китай. Так, аэропорт «Мурманск» в конце 2023 года начал регулярные отправки прямых рейсов с живым крабом во Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia.
Программа сейчас выглядит в чартерном виде. Уже отправлено четыре рейса, всего порядка 90 тонн живого краба«, — сказал генеральный директор аэропорта “Мурманск” Алексей Сунденбан на брифинге.
Консорциум, согласно данным на его сайте, объединяет 14 компаний, которые ежегодно вылавливают 10 тысяч тонн камчатского краба, 7,1 тысячи тонн краба-стригуна опилио и 45 тысяч тонн рыбной продукции. Оба вида крабов обитают, в том числе, в Баренцевом море, где их добычей занимается СЗРК.
Ряд крабодобытчиков заинтересована в исследовании рынков Северной Африки и Южной Америки для продвижения крабовой продукции в этих регионах. Так, группа компаний «Русский краб» рассматривает в числе перспективных рынки Саудовской Аравии и ОАЭ.
В конце декабря 2023 года Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Запрет распространяется на рыбу и крабов, выловленных в водах РФ либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории РФ. Запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из России был введен США еще в марте 2022 года.
Отметим, что РФ в октябре 2023 года заработала на крабовых аукционах 214,3 млрд рублей.
Всего на участие в торгах было подано 160 заявок, победителями стали 13 компаний: ООО «Евразийский рыбный центр», ООО’Б-Краб«, ООО “Восток”, ООО “Феникс”, ООО “Антей”, ООО “Тихрыбком”, ООО “Островной краб”, ООО “Амуррыбпром”, ООО “Владкраб”, ООО “ДВКК”, ООО “Калан”, ООО “Север”, ООО “Дальневосточный краб”.
Квоты предоставляются под инвестиционные обязательства сроком на 15 лет. Компании, получившие квоты, начнут вылов крабов с 2024 года.