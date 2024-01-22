Живых крабов начали возить во Владивосток чартерными авиарейсами

В конце декабря 2023 года Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения. Запрет распространяется на рыбу и крабов, выловленных в водах РФ либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории РФ. Запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из России был введен США еще в марте 2022 года.