Московская компания разработала мобильную станцию для зарядки электромобилей

«Становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий. Широкий спектр решений предлагают и другие московские промышленники. Например, инжиниринговая компания “Априорные решения машин” разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до восьми часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте. По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте — сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Первый опытный образец компания планирует создать в этом году», — рассказал Владислав Овчинский.