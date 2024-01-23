Московская компания разработала мобильную станцию для зарядки электромобилей

Инжиниринговая компания, создавшая первый российский электротрактор, разработала концепт мобильной электрической станции (МЭлС). Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Становление электротранспорта активно набирает обороты, растет потребность в комплектующих и продукции для его обслуживания. Для развития этой отрасли в столице был создан межотраслевой кластер электромобилестроения, который объединяет уже около 60 ведущих предприятий. Широкий спектр решений предлагают и другие московские промышленники. Например, инжиниринговая компания “Априорные решения машин” разработала концепт мобильной электрической станции мощностью до 125 киловатт-час и временем автономной работы до восьми часов, которая позволит заряжать аккумуляторы электромобилей в любом месте. По оценке разработчиков, станция будет востребована как владельцами частного электротранспорта, так и в B2B-сегменте — сервисами каршеринга, такси или коммунальными службами. Первый опытный образец компания планирует создать в этом году», — рассказал Владислав Овчинский.
Новая станция будет работать по принципу газовой микрогенерации. На мобильной платформе устанавливают газовые баллоны и газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для обеспечения быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля. Такой комплекс можно поставить на малотоннажный грузовой автомобиль весом до 3,5 тонны, способный свободно передвигаться в городской среде.
Станция будет работать на сжатом природном газе — наиболее доступном и экономически оправданном виде топлива. Он снижает количество выбросов в окружающую среду и соответствует уровню экологичности «Евро-5», который регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
Мобильная станция способна добираться до удаленных районов, что позволит, например, значительно расширить зоны обслуживания каршеринга. Она также сможет передвигаться в нужные места согласно плану работы таксопарков и служб ЖКХ. Данное решение обеспечит бесперебойную работу организаций, использующих электромобили и прочую электрическую технику.
«Мы разработали концепцию и провели первичную компоновку мобильной электростанции, которая может выполнять функцию быстрой зарядной станции для электромобилей. Она соответствует экологическим нормам и дает себестоимость зарядки на уровне стоимости электричества из сети. Все ключевые компоненты МЭлС будут российскими. Это решение дополняет и повышает гибкость зарядной инфраструктуры, которая стремительно развивается, но встречает все больше сложностей с размещением стационарных станций. На борту обеспечен запас на 15 зарядных сессий, который можно восполнить на газовой заправочной станции в течение нескольких минут», — отметил председатель совета директоров компании Григорий Болотин.
Кроме того, при необходимости заправочный блок устанавливается в контейнере, который можно поставить в нужном месте. Благодаря этому можно на короткое время развернуть полноценную зарядную инфраструктуру без присоединения к электрическим сетям, например во время массовых мероприятий, на временных парковках или стройплощадках.
Для оптимального использования МЭлС создадут ИТ-платформу, которая позволит планировать перемещение и работу станции и обеспечивать шлюз для оплаты зарядных сессий, а также интерфейс для встраивания в существующие экосистемы операторов каршеринга и такси.
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