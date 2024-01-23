В Челябинской области подешевели апельсины и пылесосы

«Снижение цен на отдых, по мнению экспертов, связано с традиционным спадом спроса в связи с началом учебного года. Процент снижения цен на речной круиз по России, поездки в Турцию и страны Закавказья в Челябинской области гораздо выше, чем в иных субъектах УрФО», — говорят в КСП.