В Челябинской области подешевели апельсины и пылесосы

Об этом по итогам мониторинга данных Росстата сообщает Контрольно-счетная палата региона.
По данным аудиторов, цена за 1 кг апельсинов упала на 11,4% — до 164 рублей 54 копеек, сахар-песок — 2,7% (68 рублей 1 копеек), куры охлажденные и мороженые — 2,6% (216 рублей 57 копеек). В продовольственных товарах 39 позиций показали снижение.
В декабре также было зафиксировано снижение цен по 80 позициям, а именно: на монитор для настольного компьютера (-6,5%), миксеры и блендеры (-6,2%). Среди непродовольственных товаров также подешевели моноблок (-5,7%) и электропылесос (-5,3%). ее дефицита, укреплением параллельного импорта.
В категории услуг стали доступнее поездки в Турцию (-22,2%), ОАЭ (-14,7%), и Египет (-11,2%). Подешевели путешествия в страны Юго-Восточной Азии (-9,9%).
«Снижение цен на отдых, по мнению экспертов, связано с традиционным спадом спроса в связи с началом учебного года. Процент снижения цен на речной круиз по России, поездки в Турцию и страны Закавказья в Челябинской области гораздо выше, чем в иных субъектах УрФО», — говорят в КСП.
Отметим, что в декабре общая годовая инфляция в регионе сложилась ниже уровня инфляции по стране (+7,42%) и составила +7,31%.