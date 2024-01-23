С начала 2024 года в Челябинской области выросла плата за капремонт

Накануне, 22 января, коммунальный вопрос обсудили участники конференции, посвящённой повышению платы за капремонт многоквартирных домов с 11 рублей 20 копеек до 11 рублей 80 копеек за квадратный метр. Мероприятие прошло в пресс-центре редакции «АиФ-Челябинск».
Факторы, влияющие на повышение тарифа
Прежде всего, увеличение стоимости взноса за капитальный ремонт связано с ростом цен на строительные материалы.
— Рост составил 5,3%, это индекс-дефлятор по строительной отрасли, — сообщила первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова. — Эти индексы утверждает и корректирует Минэкономразвития Российской Федерации. В нашем регионе сумма взноса соответствует среднему платежу по стране. К слову, в Москве и Екатеринбурге, эти платежи гораздо выше.
Замминистра пояснила, что повышение тарифа обеспечит экономическую устойчивость регоператора капремонта.
Ещё одним фактором, влияющим на рост взноса, является увеличение размера предельной стоимости по каждому виду работ, что обеспечит скорость и качество ремонта. Так, наш регион планово выходит на экономически обоснованный уровень программы капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанной на 30 лет. В результате тариф достигнет своей предельной величины и составит 25 рублей за квадратный метр.
Принцип работы с неплательщиками в 2024 году
Сейчас сумма задолженности в Челябинской области составляет 5 миллиардов 584 миллиона рублей. При этом, в 2023 году процент собираемости составил 97,13%, а в 2022 — 91%. Это связано с тем, что регоператор заключил шесть контрактов по взысканию задолженности через специализированные организации, которые в прошлом году взыскали более 555 миллионов рублей. Кроме того, у самого регоператора есть также специальный отдел, ведущий эту работу.
— В прошлом году мы подали более 10 тысяч заявлений о выдаче судебных приказов, возбуждении исковых производств и исполнительных производств, — поделился генеральный директор регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Виктор Тихоненко. — Я думаю, что работа эффективна, и в 2024 году мы её продолжим.
Итоги работы региональной программы капремонта
Региональная программа капремонта включает в себя 19 512 многоквартирных домов. За 10 лет реализации программы ремонт провели в 14 559 домах и выполнили более 20 тысяч ремонтов конструктивных элементов — крыш, фасадов, инженерных коммуникаций. Большое внимание уделялось замене лифтового оборудования, например, в 2023 году отремонтировали четыре тысячи лифтов.
Приоритетные виды работ по капремонту в 2024 году
На данный момент порядка пяти миллиардов рублей уже законтрактованы: 141 дом по ремонту системы теплоснабжения, 220 домов с ремонтом фундамента, более 100 кровель и 100 фасадов. Упор в 2024 году сделают на замене лифтов и ремонте систем газоснабжения. Все лифты, у которых на данный момент закончился 25-летний срок эксплуатации, должны быть заменены не позднее 15 февраля 2025 года. Некоторая часть домов находится на специальных счетах и, как правило, ремонт лифтов в таких жилищах не проводится.
— Мы сейчас призываем владельцев специальных счетов знать об этом, донести соответствующую информацию до собственников, которые в этом доме живут, и определиться, в какую сторону они пойдут: либо воспользуются кредитными средствами, либо какими-то программами, в том числе с рассрочками, либо примут решение об изменении способа формирования, переходе в общий котёл, — заключил Виктор Тихоненко.
А с 1 июля в регионе подорожают и другие коммунальные услуги. Новые тарифы утвердило Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. Жителям региона придётся больше платить за электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение. Вырастут расценки и на водоотведение, газ и вывоз мусора. Общий рост коммунальных платежей не должен превышать 11,2%.
Напомним также, что на Южном Урале сумма инвестиций из разных источников в сферу жилищно-коммунального хозяйства за 2023 год по сравнению с прошлым годом выросла в два раза и составила 23 миллиарда рублей.