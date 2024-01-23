С начала 2024 года в Челябинской области выросла плата за капремонт

Сейчас сумма задолженности в Челябинской области составляет 5 миллиардов 584 миллиона рублей. При этом, в 2023 году процент собираемости составил 97,13%, а в 2022 — 91%. Это связано с тем, что регоператор заключил шесть контрактов по взысканию задолженности через специализированные организации, которые в прошлом году взыскали более 555 миллионов рублей. Кроме того, у самого регоператора есть также специальный отдел, ведущий эту работу.