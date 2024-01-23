Возобновлены чартерные рейсы из аэропорта Гомель в Египет

Рейс в Шарм-эль-Шейх выполняет борт «Белавиа» Boeing-737−800. Время перелета — чуть более 6 часов.
Полеты по данному направлению будут выполняться 3 раза в месяц.
По информации Череухина, с мая также планируется открыть летную программу из Гомеля в Анталию.
«Удачным стал проект “Гомель — Москва”, в качестве эксперимента запущенный осенью 2023 года. Рейс полностью рентабельный: частота полетов увеличена с 3 до 5 в неделю», — говорится в сообщении Минтранса.
Также изучается возможность организации рейсов из гомельского аэропорта в Санкт-Петербург, Сочи и Грузию.