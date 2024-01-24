В ТиНАО построят торгово-деловой комплекс по городской программе

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций. Инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6−12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.