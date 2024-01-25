В Омске за год открылось десять новых отелей

— Новые гостиницы служат индикатором активности бизнеса. При этом ощутимо повышается заполняемость отелей. Этому способствуют многочисленные статусные спортивные мероприятия, центром которых становится Омск. Сюда приезжают болельщики, которых принимают гостиницы разного уровня. Точками притяжения становятся и промкластеры. За последний год их зарегистрировано восемь. Так, по данным Омскстата, 52 процента гостей прибывают в город именно по делам, и их стало на треть больше, чем в 2022-м. Вырос сегмент людей, приезжающих с культурными и туристическими целями. А вот к шопингу гости охладели, — пояснила корреспонденту «РГ» заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Омского государственного технического университета Евгения Кулагина.