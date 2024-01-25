Из Екатеринбурга могут запустить самолеты в Китай, Малайзию и Вьетнам

Сейчас самолеты из столицы Урала направляют в пять стран, включая Египет, Турцию, Шри-Ланку. У последнего направления есть перспективы стать круглогодичным из-за популярности, пишет издание «Комсомольская правда». Также планируется запуск перелетов в турецкий Бодрум.
По словам Мальцева, расширение географии полетов повлияет не только на выездной туризм, но и на въездной. Это также будет стимулировать экономику Среднего Урала.
С середины января, напомним, «Уральские авиалинии» запустили прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку. Их осуществляют три раза в неделю.