Из Екатеринбурга могут запустить самолеты в Китай, Малайзию и Вьетнам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 января, УралПолит.Ru. У Екатеринбурга есть перспектива организации прямых перелетов с Малайзией, Вьетнамом. Кроме того, весной в расписание могут внести рейсы в Китай. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.