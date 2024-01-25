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Производство беспилотника С-70 «Охотник» в Новосибирске начнется в 2024 году

В Новосибирске на авиазаводе имени В. П. Чкалова (НАЗ) завершаются испытания беспилотных летательных аппаратов «Охотник».

Серийное производство аппаратов предварительно начнется во второй половине 2024 года, сообщил журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиационный завод с целью производства беспилотников С-70 «Охотник» построит новый корпус. Инвестиции в это оценивались в 2,5 млрд руб. Работы стартовали в 2022 году.

Как сообщалось, первая выкатка нового образца БПЛА, созданного компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник», состоялась в декабре 2021 года. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, принимавший участие в мероприятии, назвал беспилотник «Охотник» высокоинтеллектуалной системой и отметил его способность «решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с пилотируемыми самолетами».

ОКБ «Сухого» ведут работы по программе «Охотник» с 2011 года, первый экспериментальный образец с обычным реактивным соплом совершил полет в августе 2019 года.