Производство беспилотника С-70 «Охотник» в Новосибирске начнется в 2024 году

Серийное производство аппаратов предварительно начнется во второй половине 2024 года, сообщил журналистам заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.



Ранее сообщалось, что Новосибирский авиационный завод с целью производства беспилотников С-70 «Охотник» построит новый корпус. Инвестиции в это оценивались в 2,5 млрд руб. Работы стартовали в 2022 году.



Как сообщалось, первая выкатка нового образца БПЛА, созданного компанией «Сухой» в рамках опытно-конструкторской работы по программе «Охотник», состоялась в декабре 2021 года. Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, принимавший участие в мероприятии, назвал беспилотник «Охотник» высокоинтеллектуалной системой и отметил его способность «решать широкий круг задач одиночно, группой и совместно с пилотируемыми самолетами».



ОКБ «Сухого» ведут работы по программе «Охотник» с 2011 года, первый экспериментальный образец с обычным реактивным соплом совершил полет в августе 2019 года.