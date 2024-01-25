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БелАЗ подал иск против российского производителя игрушек

Белорусское предприятие против того, чтобы российская компания использовала товарный знак БелАЗа на своих изделиях.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подала иск в Арбитражный суд Костромской области против российской компании, следует из базы данных арбитражных дел РФ.

Ответчик — компания «БАУМИ ТОЙС», зарегистрированная в Костроме. Она производит игрушки и наборы для сборки масштабных деревянных моделей различной техники: автобусов Ikarus, грузовиков КамАЗ и ЗиЛ, истребителей и так далее.

В судебных документах говорится, что «БАУМИ ТОЙС» продавала и наборы для сборки самосвалов БелАЗ с товарным знаком белорусского завода на маркетплейсе Wildberries, а также других площадках и объектах торговли.

Автопроизводитель через суд потребовал небольшую компенсацию в 50 тысяч российских рублей (около 1,8 тысячи белорусских). Также БелАЗ потребовал изъять из оборота и уничтожить за счет «БАУМИ ТОЙС» упомянутые наборы.

Российский суд пока что оставил иск без движения по формальным причинам. Дело в том, что представлять интересы компании в российском арбитражном суде может адвокат или человек с дипломом юриста или с ученой степенью по юридической специальности.

«Исковое заявление подписано представителем Заболоцким О. Н., однако, доказательств наличия у представителя, подписавшего исковое заявление, высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности не представлено», — говорится в документе российского суда.

По данным с сайта БелАЗа, в компании на должности помощника гендиректора по режиму и экономической безопасности работает Заболоцкий Олег Николаевич.

Арбитражный суд Костромской области в своем определении постановил, что надо устранить недочет, о котором сказано выше, до 17 февраля 2024 года.