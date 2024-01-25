БелАЗ подал иск против российского производителя игрушек

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» подала иск в Арбитражный суд Костромской области против российской компании, следует из базы данных арбитражных дел РФ.
Ответчик — компания «БАУМИ ТОЙС», зарегистрированная в Костроме. Она производит игрушки и наборы для сборки масштабных деревянных моделей различной техники: автобусов Ikarus, грузовиков КамАЗ и ЗиЛ, истребителей и так далее.
Автопроизводитель через суд потребовал небольшую компенсацию в 50 тысяч российских рублей (около 1,8 тысячи белорусских). Также БелАЗ потребовал изъять из оборота и уничтожить за счет «БАУМИ ТОЙС» упомянутые наборы.
Российский суд пока что оставил иск без движения по формальным причинам. Дело в том, что представлять интересы компании в российском арбитражном суде может адвокат или человек с дипломом юриста или с ученой степенью по юридической специальности.
«Исковое заявление подписано представителем Заболоцким О. Н., однако, доказательств наличия у представителя, подписавшего исковое заявление, высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности не представлено», — говорится в документе российского суда.
По данным с сайта БелАЗа, в компании на должности помощника гендиректора по режиму и экономической безопасности работает Заболоцкий Олег Николаевич.
Арбитражный суд Костромской области в своем определении постановил, что надо устранить недочет, о котором сказано выше, до 17 февраля 2024 года.