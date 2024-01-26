На что влияет минимальная зарплата белорусов в 2024 году: пенсия, больничный, доплаты, материальная помощь

Более объективный показатель — который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две части: половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина больше — это медианный заработок. В конце 2023 года он составлял в среднем по Беларуси 1499 рублей и опять же эта сумма до вычета налогов, то есть с нее надо убрать 13% подоходного и 1% в пенсионный фонд и тогда будет более-менее реальная зарплата среднего работника, которая составляет примерно 1290 рублей на руки в месяц. То есть половина населения Беларуси получает меньше этой суммы, а половина — больше.