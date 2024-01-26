На что влияет минимальная зарплата белорусов в 2024 году: пенсия, больничный, доплаты, материальная помощь

В Беларуси далеко не все работники получают среднюю зарплату по стране, которая в декабре 2023 года составила 2271 рубль.
Есть и низкоквалифицированные работники, чьи зарплаты в разы меньше. Для оплаты их труда установлена такая величина как минимальная зарплата — государственный минимальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. С 1 января 2024 минимальная зарплата в Беларуси 626 рублей, за год она увеличилась на 71 рубль.
Разбираемся, на что влияет такая величина, как минимальная зарплата в Беларуси в 2024 году. Это и будущая пенсия, и больничный, а также доплаты, материальная помощь.
Кому в Беларуси доплачивают зарплату
Работнику, у которого размер начисленной зарплаты при полном рабочем дне оказался ниже размера минимальной (месячной и часовой), наниматель обязан доплатить до минималки, то есть до 626 рублей в январе 2024, пояснили в Минтруда и соцзащиты. При определении доплаты до размера минималки не учитываются выплаты компенсирующего характера и выплаты, не связанные с выполнением работником обязанностей, вытекающих из законодательства, локальных правовых актов и трудового договора.
Как зарплата влияет на пенсию
Работа на низкооплачиваемой работе, на четверть или на полставки могут в итоге уменьшить размер будущей пенсии. Как пояснили «Комсомолке» в Минтруда и социальной защиты, при исчислении стажа во внимание принимается суммарный заработок, из которого уплачены страховые взносы за соответствующий период работы, и суммарная минимальная заработная плата за этот же период.
Главное, чтобы специалист, который работает на неполную ставку, в среднем за год получил не менее минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года, например, она составила 375 ₽, на 1 января 2024 — 626 ₽). Получается, что год трудового стажа будет сформирован, если зарплата, по данным на 2024 год, не меньше 626 рублей в месяц.
«Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников — и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку», — подчеркнули специалисты.
Как зарплата влияет на больничный
Больничные выплаты до 1 июля 2024 года, когда вступят в силу новые расчеты больничных листов, для тех, кто зарабатывает мало, рассчитываются в размере 50% от среднего бюджета прожиточного минимума, который, по состоянию на январь 2024 года, равен 183,89 рубля. Такую сумму человек получит за месяц больничного.
С 1 июля минимальные выплаты по больничным отвяжут от бюджета прожиточного минимума и привяжут к минимальной зарплате, которая с января 2024 составляет 626 рублей. В итоге суммы по больничным для таких людей должны увеличиться как минимум в три раза.
Материальная помощь при небольшой зарплате
Если человек, в том числе и с невысокой зарплатой, работает в бюджетной организации, то ему положена ежегодная единовременная выплата на оздоровление в объеме оклада. А работает хорошо — то могут и премию насчитать.
Но если человек работает на фирме или на предприятии и там есть коллективный договор, то в этом документе могут быть предусмотрена матпомощь по разным ситуациям — свадьба и рождение ребенка, пенсия и дорогостоящее лечение, смерть родственника или травма на работе, пожар или кража, осенью — на овощи или собрать ребенка в школу
ВАЖНО!
Начисленная средняя зарплата работников Беларуси, то есть до вычета налогов, в декабре 2023 года составила 2271 рублей. Но средняя зарплата — это как средняя температуры по больнице, у кого-то лоб горит, а у кого-то ноги мерзнут.
Более объективный показатель — который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две части: половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина больше — это медианный заработок. В конце 2023 года он составлял в среднем по Беларуси 1499 рублей и опять же эта сумма до вычета налогов, то есть с нее надо убрать 13% подоходного и 1% в пенсионный фонд и тогда будет более-менее реальная зарплата среднего работника, которая составляет примерно 1290 рублей на руки в месяц. То есть половина населения Беларуси получает меньше этой суммы, а половина — больше.