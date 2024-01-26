Речан в Венгрии: рейсы Кишинев — Будапешт возобновятся до конца марта

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Возобновление прямых рейсов из Кишинева в Будапешт дадут импульс активизации двусторонних отношений, у стран есть потенциал для развития целого ряда отраслей экономики, об этом шла речь на встрече председателей правительств Молдовы и Венгрии в четверг.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что объем торговли с Венгрией превысил 200 миллионов евро.
«Я приветствую тот факт, что, несмотря на международный контекст последних двух лет, объем торговли превысил 200 миллионов евро. Существует хороший потенциал для развития в сферах ИТ, электроники, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики и финансов», — отметил он.
Речан особо выделил информацию, озвученную его венгерским коллегой, о возобновлении прямого воздушного сообщения между странами до конца марта.
«Я рад что Венгрия поддерживает наши усилия по созданию Европы у нас дома. Также приветствую объявление премьер-министра Орбана о возобновлении рейсов Кишинев — Будапешт до конца марта, что, я уверен, даст новый толчок развитию наших экономических отношений», — сказал молдавский премьер.
Собеседники также обсудили некоторые крупные региональные инфраструктурные и энергетические проекты, в частности, «Инициативу трех морей» и газотранспортный коридор Греция-Болгария-Румыния-Венгрия. Речан подчеркнул, что Молдова рассчитывает на поддержку председательства Венгрии в Европейском совете, которое начнется 1 июля.
Виктор Орбан, как отмечает пресс-служба кабмина Венгрии, заявил, что его страна «безоговорочно поддерживает членство Молдовы в Европейском союзе».
«Целью нынешней встречи является создание более тесного сотрудничества, поскольку для этого есть все основания. Венгрия до сих пор поддерживала членство Молдовы в ЕС, мы будем продолжать это делать, здесь нет никаких компромиссов, никаких споров», — заявил Виктор Орбан.
Он также добавил, что Евросоюзу нужна новая энергия, «ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать».
Для Венгрии было бы хорошо, если бы между Молдовой и ЕС существовали беспошлинные отношения, отметил Орбан. «Наш фармацевтический экспорт в Молдову постоянно растет, как и экспорт продуктов питания, мы присутствуем в банковском секторе, а также в авиации», — сказал он.
В ходе визита в Будапешт молдавский премьер также встретился с представителями венгерских компаний, с которыми обсудил инвестиционные возможности Молдовы. Он отметил, что в нашей стране успешно работают более 40 венгерских компаний и пригласил бизнесменов из Венгрии осуществлять инвестиции в Молдове.
Дорин Речан находится с рабочим визитом в Венгрии по приглашению своего венгерского коллеги. Визит начался со встречи с президентом страны Каталин Новак. Собеседники обсудили возможности укрепления двусторонних отношений и развитие сотрудничества.
Молдова и Венгрия находятся в дипломатических отношениях уже 32 года, четыре года назад было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.