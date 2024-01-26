Речан в Венгрии: рейсы Кишинев — Будапешт возобновятся до конца марта

Для Венгрии было бы хорошо, если бы между Молдовой и ЕС существовали беспошлинные отношения, отметил Орбан. «Наш фармацевтический экспорт в Молдову постоянно растет, как и экспорт продуктов питания, мы присутствуем в банковском секторе, а также в авиации», — сказал он.