Разработчик генплана Омска стал резидентом «Сколково»

Институт территориального планирования «Град» — один из крупнейших в стране разработчиков градостроительной документации. В частности, команда ИТП создала действующий генплан Омска до 2040 года. Сейчас институт создаёт цифровую платформу для автоматизации разработки в формате «Умный город», где в том числе применяется искуственный интеллект.
Именно этот проект был представлен в инновационный центр «Сколково», что позволило институту получить статус резидента, войдя в состав IT-кластера. «Град» получит доступ ко всей экосистеме «Сколково» и сможет воспользоваться налоговыми и другими льготами.
— Мы надеемся получить возможность претендовать на гранты на развитие наших ИТ-технологий, в том числе ИИ, поддержку в части акселерации, принять участие в образовательных мероприятиях, — прокомментировал учредитель и директор ИТП «Град» Илья Бальцер.
Напомним, в конце октября в Омске появился официальный представитель фонда «Сколково». Теперь статус резидента можно получить, не выезжая из региона.