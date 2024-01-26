Разработчик генплана Омска стал резидентом «Сколково»

Институт территориального планирования «Град» — один из крупнейших в стране разработчиков градостроительной документации. В частности, команда ИТП создала действующий генплан Омска до 2040 года. Сейчас институт создаёт цифровую платформу для автоматизации разработки в формате «Умный город», где в том числе применяется искуственный интеллект.