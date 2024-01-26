В каких ЖК алматинцам не рекомендуют покупать квартиры

Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. На 26 января 2024 года список состоит из 45 жилых комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля города Алматы.