Что изменилось в налоговом законодательстве Казахстана с 2024 года

АЛМАТЫ, 26 янв — Sputnik. Резидентам специальных экономических зон будут предоставлять налоговые льготы в зависимости от объема их инвестиций: чем больше вложения, тем больше льгот.
Кроме того, профессиональная выплата больше не рассматривается в качестве дохода физических лиц, а букмекерские конторы будут обязаны передавать данные об игроках в комитет госдоходов. Эти и другие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с начала 2024 года. Какие именно — в материале Sputnik Казахстан.
12 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” № 45-VIII (Налоговый кодекс)» и Закон «О введении в действие Кодекса РК “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” (Налоговый кодекс)».
Специальные экономические зоны
Одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривает введение дифференцированного подхода к налогообложению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны.
Срок действия налоговых льгот будут определять напрямую в зависимости от объема инвестиций:
- категория А — до 3 000 000 МРП (минимальный расчётный показатель, на 2024 год установлен в размере 3682 тенге);
- категория B — от 3 000 000 до 14 500 000 МРП;
- категория С — от 14 500 000 МРП.
Для каждой категории будет действовать свой срок налоговых льгот:
- для категории А — 7 лет;
- для категории В — 15 лет;
- для категории С — 25 лет.
Дифференцированный подход будут применять к участникам СЭЗ, заключившим договоры после 1 января 2024 года.
Срок применения льготы зависит от категорий, но не может превышать срок действия договора об осуществлении деятельности и срок функционирования специальной экономической зоны.
Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.
Специальный налоговый режим розничного налога
Уточнен порядок определения дохода при применении спецрежима розничного налога, где полученный доход определяется совокупно.
С 1 января 2024 года маслихаты вправе принять решение о понижении ставки по розничному налогу до 31 марта 2024 года.
Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
В качестве дохода физического лица не рассматривается:
профессиональная выплата за счет средств работодателя в соответствии с Трудовым кодексом — с 1 января 2024 года;
целевые накопления (выплаты) из единого накопительного пенсионного фонда, а также направленные на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов — с 1 января 2024 года;
прирост стоимости при реализации (передаче в качестве вклада в уставный капитал юридического лица) парковочных мест, находящихся на территории Казахстана на праве собственности один год и более с даты регистрации права собственности — с 1 января 2022 года;
материальная выгода от экономии на стоимости товаров, работ, услуг при их приобретении за счет суммы, начисленной за ранее осуществленные покупки или полученные работы, услуги — с 1 января 2018 года.
Как будут контролировать выплату налогов
С 2024 года вступили в силу некоторые изменения и дополнения в отношении камерального контроля.
Но с другой стороны, если пояснение не убедило налоговиков, а недочеты назвали нарушениями с высокой степенью риска, документ от налогоплательщика могут признать неисполненным.
При этом решение о признании уведомления неисполненным по уведомлениям со средней степенью риска больше не будут выносить органы госдоходов, оно будет признано неисполненным автоматически.
А еще распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам теперь будут отменять в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем устранения причин приостановления расходных операций по банковским счетам.
Всеобщее декларирование
Согласно нововведениям, установлен единый срок представления деклараций как в электронном виде, так и на бумажном носителе — 15 сентября года, следующего за отчетным календарным периодом. Ранее было предусмотрено два срока представления декларации.
Кроме того, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, будут представлять декларации, как и все остальные физические лица, по месту жительства.
Перечень декларируемых сведений был сокращен за счет исключения информации о доходах, подлежащих налогообложению на источнике выплаты, а также об имуществе, зарегистрированном в Казахстане. Это изменение было обусловлено получением такой информации от налоговых агентов, уполномоченных органов, организаций и других источников. Однако лица, подпадающие под требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», не подпадают под это исключение.
Все эти изменения вводятся в действие с 1 января 2024 года.
Налог на транспортные средства
Согласно нововведениям, в 2024 году исключены характеристики «на шасси легкового автомобиля» в отношении моторных транспортных средств с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой (автомобили-пикапы), относимых к легковым автомобилям.
Произойдет изменение уполномоченного государственного органа, представляющего сведения по угнанным (похищенным) транспортным средствам. Оно связано с изменением процессуального понятия в Уголовно-процессуальном кодексе Казахстана в части регистрации заявления об угоне.
Госпошлина
С 1 января 2024 года поправками предусмотрена отсрочка по уплате государственной пошлины в судах.
Также с подаваемых в Конституционный Суд Республики Казахстан обращений граждан государственная пошлина взиматься не будет.
Консульский сбор
Согласно введенному изменению с 1 января 2024 года, министерство иностранных дел стало уполномоченным государственным органом по сбору консульских сборов. Кроме того, МИД Казахстана имеет право взимать дополнительные ставки за срочное оформление документов, опираясь на принцип взаимности.
Налогообложение микрофинансовых организаций
При подсчете КПН не будут учитывать доход от снижения размеров провизий (резервов), созданных микрофинансовых организаций при уменьшении размера требования к должнику в связи с прощением такой организацией безнадежной задолженности по микрокредиту. При этом максимальный предел по размеру соотношения общей суммы безнадежной задолженности по микрокредитам и вознаграждения по ним равен коэффициенту 0,2 (новый подпункт 9−1 пункта 5 статьи 232 Налогового кодекса).
Доход от прекращения обязательств по кредиту или микрокредиту теперь не рассматривается как годовой доход физлица, подлежащий налогообложению, если прекращение обязательств проведено в результате прощения задолженности по кредиту, выданному банком или МФО, в том числе по основному долгу, вознаграждению, комиссии, неустойке, пени, штрафу, а также по уплаченной кредитором госпошлине.
Вводится в действие с 1 января 2024 года.
Налогообложение государственных ценных бумаг
Льготы по КПН по операциям с государственными эмиссионными ценными бумагами не будут применяться:
в отношении доходов, полученных банками второго уровня по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Нацбанком (с 1 марта 2024 года).
в части полного освобождения доходов нерезидентов в виде вознаграждения при отсутствии торгов на бирже в соответствии с критериями, определенными правительством (с 1 марта 2024 года);
в отношении доходов, связанных с вознаграждением, и доходов от прироста стоимости при реализации государственных эмиссионных ценных бумаг для юридических лиц — резидентов и нерезидентов (с 1 января 2030 года).
в части полного освобождения от налогообложения доходов нерезидентов от КПН в виде вознаграждения по государственным эмиссионным ценным бумагам (с 1 января 2030 года).
Налогообложение дивидендов для юрлиц резидентов
Из Налогового кодекса исключены положения:
по неприменению корректировки совокупного годового дохода по КПН в части дивидендов по ценным бумагам, размещенным на биржах КАSЕ, МФЦА, если за налоговый период не осуществлялись активные торги на бирже, критерии определяются правительством;
по обложению корпоративным подоходным налогом в виде дохода, облагаемого у источника выплаты дивидендов по вышеуказанным ценным бумагам, если за налоговый период не осуществлялись активные торги на бирже.
Цифровой майнинг
Установлена фиксированная ставка платы за цифровой майнинг. Исчисление платы теперь будет производиться в размере 2 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии с 1 января 2024 года.
Также от НДС освобождается оборот по реализации цифровых активов (криптовалют).
Букмекерские конторы
Организаторы игорного бизнеса, включая букмекерские конторы и тотализаторы, теперь обязаны предоставлять в Комитет государственных доходов информацию о участниках азартных игр и пари, а также о их выигрышах. Эта информация должна быть предоставлена путем интеграции информационных систем.