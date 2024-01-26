Что изменилось в налоговом законодательстве Казахстана с 2024 года

Кроме того, профессиональная выплата больше не рассматривается в качестве дохода физических лиц, а букмекерские конторы будут обязаны передавать данные об игроках в комитет госдоходов. Эти и другие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с начала 2024 года. Какие именно — в материале Sputnik Казахстан.