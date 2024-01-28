1,6 тонны золота купили казахстанцы в 2023 году

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее — Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 тонны, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.