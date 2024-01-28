1,6 тонны золота купили казахстанцы в 2023 году

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее — Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 151 574 золотых слитка общим весом 5,4 тонны, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Наибольшей популярностью в 2023 году среди покупателей пользуется слиток весом 100 г. Его доля от общего объема продаж в 2023 году составляет 28% — 10 910 штук. Далее следуют 5-граммовые — 9 795 штук (25%) — и 10-граммовые — 9 409 штук (24%), 50-граммовые — 4 818 штук (13%), 20-граммовые — 3 797 штук (10%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Астана и Шымкент.
Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков — это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».
В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.