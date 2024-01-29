В столице утвердили еще шесть проектов планировки участков для редевелопмента

«Шесть участков, для которых утверждены проекты планировки, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Городские операторы возведут на площадках более 650 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие проектов оцениваются в 216 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города может составить девять миллиардов рублей. В результате в пяти столичных округах будет создано не менее 4,3 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.