В столице утвердили еще шесть проектов планировки участков для редевелопмента

В декабре 2023 года правительство Москвы утвердило проекты планировки шести реорганизуемых участков общей площадью свыше 34 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Шесть участков, для которых утверждены проекты планировки, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Городские операторы возведут на площадках более 650 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие проектов оцениваются в 216 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города может составить девять миллиардов рублей. В результате в пяти столичных округах будет создано не менее 4,3 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
На их месте появятся современные городские кварталы и общественно-деловые пространства со всей необходимой инфраструктурой.
«В соответствии с утвержденными проектами планировки территорий на участке бывшей промзоны Северянин, а также на улицах Москворечье и Азовской возведут жилье по программе реновации общей площадью свыше 337,4 тысячи квадратных метров, детские сады для 350 воспитанников и школы для 750 учащихся. Проект планировки участка бывшей промзоны Алабушево предусматривает строительство современных объектов производственного и общественно-делового назначения. Их общая площадь превысит 195,5 тысячи квадратных метров», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
На улицах Новоостаповской и Обручева планируют построить свыше 88,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. Там появятся детский сад и школа, физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, офисные и торговые центры, магазины, кафе, отделения банков.
В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 таких проектов общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.