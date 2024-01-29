ЕАБР ожидает роста зарплат в Беларуси в 2024 году

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Темпы роста зарплаты в Беларуси в номинальном выражении по-прежнему остаются высокими, говорится в очередном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
Авторы обзора напомнили, что в декабре 2023-го годовой рост составил 18,6%, а в ноябре — 19,9%. Если же учитывать покупательскую способность, то есть реальную зарплату, то рост в декабре был 12%, а в ноябре — 13,8%.
То есть, несмотря на сохранение роста, все же его темпы замедлились. Эксперты ЕАБР считают, что это влияние инфляции, которая ускорилась.
«…Ожидаем сохранения роста заработной платы в 2024 году», — сказано в обзоре.
Обоснование для такого прогноза — повышение базовой ставки, от которой зависит заработная плата в бюджетном секторе. Ставка выросла на 6,4% с 1 января нынешнего года. Другой фактор, который будет стимулировать рост зарплат — высокий спрос на рабочую силу.
На минувшей неделе Статкомитет сообщил, что номинальная начисленная средняя зарплата выросла в Беларуси на 300 рублей.
Традиционно больше всего зарабатывают в Минске — в среднем 3240,2 рубля. Если смотреть в разрезе отраслей, то наиболее оплачиваемый — это сектор информации и связи. Средняя зарплата там составляет почти 6,6 тысячи рублей.