Деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе

В Обручевском районе в составе жилого комплекса построят деловой центр по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвестор возведет офисный комплекс на улице Академика Челомея в Обручевском районе на юго-западе столицы. Площадь офисов составит не менее восьми тысяч квадратных метров. Новые деловые пространства дадут району почти 1,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.
В 21-этажном здании разместят офисы, торговые объекты, кафе, ресторан, супермаркет и паркинг. Рядом обустроят дополнительную парковку и прогулочную зону с местами отдыха.
«Появление делового пространства на территории жилого комплекса дает дополнительные возможности для развития бизнеса, а также создает комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий. Офисы в спальных районах снижают не только временные и финансовые затраты жителям, но и дают возможность арендаторам размещать свои компании в более удобных и менее дорогих, по сравнению с офисами в центре Москвы, местах», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.
Сегодня по программе стимулирования создания мест приложения труда заключили более 70 соглашений с инвесторами. Они планируют построить в Москве свыше трех миллионов квадратных метров социально и экономически важных объектов недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В результате в городе появится около 120 тысяч рабочих мест. Объем инвестиций составит почти триллион рублей.
Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома. Земельные участки под строительство находятся в разных районах столицы. Направить заявку на участие можно через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.