Деловой центр по городской программе построят в Обручевском районе

«Появление делового пространства на территории жилого комплекса дает дополнительные возможности для развития бизнеса, а также создает комфортные условия для жизни и работы жителей ближайших территорий. Офисы в спальных районах снижают не только временные и финансовые затраты жителям, но и дают возможность арендаторам размещать свои компании в более удобных и менее дорогих, по сравнению с офисами в центре Москвы, местах», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.