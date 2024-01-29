Челябинцы полетят в Стамбул и Дубай прямыми рейсами

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. Челябинск — Стамбул и Челябинск — Дубай», — сказано в приказе Росавиации.
Перевозки в Дубай авиакомпания планирует осуществлять зимой два раза в неделю, основываясь на административном разрешении авиационных властей ОАЭ. Согласно расписанию, рейсы в Турцию будут происходит также зимой и тоже дважды в неделю.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что из Челябинска в Калининград запустили прямые рейсы. Полеты осуществляет авиакомпания Smartavia.