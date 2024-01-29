В Узбекистане планируется ввести единый лицевой счет для оплаты всех коммунальных услуг

Президент подчеркнул, что в системе питьевого водоснабжения происходят существенные потери и хищения, кроме того, 30% потребителей до сих пор не установили счетчики воды. Отмечается, что «Узсувтаминот» пока не реализовал ни одного крупного проекта государственно-частного партнерства и не борется за снижение стоимости питьевого водоснабжения.