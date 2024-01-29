В Узбекистане планируется ввести единый лицевой счет для оплаты всех коммунальных услуг

Об этом сегодня заявил Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам в сферах жилья, строительства, коммунального хозяйства, транспорта и экологии на 2024 год.
Напомним, что в июле 2021 года президент подписал указ, в рамках которого жители Узбекистана должны были получить единый номер для оплаты всех коммунальных услуг.
Привязку всех номеров в коммунальных сетях (газ, электричество, горячая вода, питьевая вода, канализация, отходы) с персональными идентификационными номерами физических лиц и идентификационными номерами налогоплательщика юридического лица должно было реализовать Министерство жилищно-коммунального обслуживания до 1 декабря 2021 года.
«Настало время для введения единого счета домохозяйств за электроэнергию, газ, воду, тепло, мусор, квартплату и налоговые платежи».
Кроме того, Мирзиёев дал оценку состоянию дел в коммунальной сфере, раскритиковав отсутствие кардинальных изменений в управлении многоэтажными домами, отоплением и водоснабжением, коснулся вопросов содержания жилья и аренды пустующих подвалов в многоквартирных домах.
Президент отметил необходимость совершенствования деятельности управляющих компаний, поскольку их работа зачастую оценивается как неудовлетворительная.
Рентабельные схемы теплоснабжения — для каждого региона.
«Энергопотребление в большинстве многоэтажных домов в 3−4 раза превышает зарубежные нормы, энергоаудит в системе теплоснабжения, которая несет большие потери, до сих пор не проводился, а из-за задолженностей в сфере отопления предприятия не инвестируют в совершенствование системы».
Минэнерго и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства поручено запустить отдельную программу по энергосбережению в многоэтажных домах.
Для ее разработки пригласят международных экспертов, которые для каждого региона создадут рентабельную схему теплоснабжения — централизованную, локальную, систему индивидуального отопления или переведут котельные на комбинированную когенерационную технологию.
Качество питьевого водоснабжения на некоторых объектах не соответствует требованиям.
«Необходимо полностью обновить стандарты качества воды и внедрить их на всех объектах, оборудовать лаборатории и провести полный анализ качества питьевой воды».
Президент подчеркнул, что в системе питьевого водоснабжения происходят существенные потери и хищения, кроме того, 30% потребителей до сих пор не установили счетчики воды. Отмечается, что «Узсувтаминот» пока не реализовал ни одного крупного проекта государственно-частного партнерства и не борется за снижение стоимости питьевого водоснабжения.
Для расширения снабжения населения питьевой водой перед руководителями системы поставлен ряд задач. В частности, в качестве эксперимента в пяти городах — Кагане, Ширине, Янгиере, Бекабаде и Янгиюле — к водоснабжению будут привлечены частные партнеры.
Хокимам регионов поручено в этом году начать обновление старых насосов и заменить не менее одной тысячи устройств на энергосберегающие.
Подвалы многоквартирных домов будут сдавать в аренду бизнесу.
Отмечено, что около двух тысяч подвалов в многоквартирных домах пустуют. Однако за счет сдачи их в аренду предпринимателям можно не только создать 20 тысяч рабочих мест в махаллях, но и заработать 150−200 миллиардов сумов дополнительных средств от аренды.
Для аренды подвальных и других пустующих помещений многоквартирных домов вводится новый порядок. В частности:
- информация о свободных подвалах и помещениях будет оцифрована и подключена к системе «Мой дом» в публичном доступе для жителей и предпринимателей,
- арендные платежи будут рассчитываться только через платформу «Мой дом» и открыты для информирования жителей.
Кроме того, руководящим сотрудникам ЖКХ поручено разработать предложения по реновации домов, находящихся в аварийном состоянии.