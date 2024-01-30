Как повлияет экспорт яиц в Россию на цены в Казахстане

«Если мы увеличим поставки яиц в Россию для того, чтобы помочь им справиться с дефицитом, думаю, в этом нет ничего страшного. В любом случае, после пасхи в апреле спрос у нас падает, это исторически так. В теплый сезон появляется яйцо в мелких хозяйствах, когда начинают нестись куры в частных подворьях. Плюс, в рационе появляются овощи, фрукты, люди меньше потребляют яиц. В результате в конце апреля — начале мая начнется постепенное снижение цен на яйцо на внутреннем рынке. В этот период мы иногда продаем даже ниже себестоимости, чтобы весной и осенью за счет роста цен компенсировать эту прибыль».