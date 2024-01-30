«Нельзя просто так взять и ввести»: Куантыров о налоге на вредную еду в Казахстане

Глава МНЭ Алибек Куантыров заявил, что слышал о таком предложении.
«Думаю, здесь эмоционально подходить не стоит, все надо внимательно изучать. Потому что если будет определенный налог, то где-то может застопориться бизнес. Другое дело, когда вводятся какие-то ограничения по возрасту. Не знаю, это надо внимательно изучать с экспертами и с бизнесом тоже. Решение должно быть взвешено. (…) Это, понимаете, серьезный вопрос. Нельзя просто так взять и ввести (налог — прим. ред.), надо внимательно изучать», — заявил министр.
Он добавил, что при изучении возникнут дополнительные вопросы, в том числе вопрос о том, кто должен платить предлагаемый налог — потребители или производители продуктов.
Напомним, предложение о новом «налоге на еду» в Казахстане недавно озвучила депутат Бибигуль Жексенбай. По ее мнению, так называемые «вредные» продукты нужно запретить в Казахстане, а нездоровую пищу и различные энергетические напитки из сахаров — обложить дополнительным налогом. При этом ввести налог на вредные продукты в Казахстане уже предлагал депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в мае прошлого года. Тогда он отмечал, что подобная практика распространена в мире и предложил также предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами в Казахстане.