«Нельзя просто так взять и ввести»: Куантыров о налоге на вредную еду в Казахстане

Напомним, предложение о новом «налоге на еду» в Казахстане недавно озвучила депутат Бибигуль Жексенбай. По ее мнению, так называемые «вредные» продукты нужно запретить в Казахстане, а нездоровую пищу и различные энергетические напитки из сахаров — обложить дополнительным налогом. При этом ввести налог на вредные продукты в Казахстане уже предлагал депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в мае прошлого года. Тогда он отмечал, что подобная практика распространена в мире и предложил также предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами в Казахстане.