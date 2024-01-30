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В Челябинске из гипермаркета изъяли опасный сыр

Региональное управление Россельхознадзора обнаружило в челябинском гипермаркете две партии опасного сыра. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у продукта истёк срок годности, а также отсутствовала маркировка «Честного знака».
Источник: Pchela.News

На днях сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками провели рейд по поиску в одном из гипермаркетов Челябинска запрещённой к ввозу продукции. «Санкционку» в итоге не нашли, зато обнаружили на складе две партии недоброкачественного сыра. В одной из них находился просроченный продукт, а в другой — не прошедший процедуру идентификации «Честный знак», которая позволяет отслеживать путь товара от изготовителя или импортёра до конечного потребителя.

— Вся неблагополучная в ветеринарно-санитарном отношении продукция в полном объёме была изъята из оборота, — рассказали в надзорном ведомстве. — Материалы по факту выявленных нарушений направлены для принятия мер в Челябинскую транспортную прокуратуру.

Ранее Россельхознадзор обнаружил поставки потенциально опасного мяса и сливочного масла в детские учреждения Челябинской области.