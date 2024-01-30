В Челябинске из гипермаркета изъяли опасный сыр

На днях сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками провели рейд по поиску в одном из гипермаркетов Челябинска запрещённой к ввозу продукции. «Санкционку» в итоге не нашли, зато обнаружили на складе две партии недоброкачественного сыра. В одной из них находился просроченный продукт, а в другой — не прошедший процедуру идентификации «Честный знак», которая позволяет отслеживать путь товара от изготовителя или импортёра до конечного потребителя.