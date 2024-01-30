На сколько повысятся тарифы на комуслуги в Казахстане, рассказал Куантыров

«Если бы нам нужно было срочно обновить все в течение одного-двух лет, тогда рост тарифов был бы существенный. В несколько раз. Здесь это делается постепенно, чтобы население и бизнес привыкали, чтобы это соответствовало инфляции и вообще, чтобы элементарно успеть все работы. Это же нужно делать постепенно. Чтобы физически успели подрядные и строительные организации все обновить. И это делается в основном, особенно для водоснабжения, водоотведения. Уличные работы — это все сезонные работы, то есть зимой это делать сложно», — добавил он.