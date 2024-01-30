Стала известна дата запуска новой ипотечной программы «9−20−25»

— Мы разработали программу для молодёжи «9−20−25». И с 1 марта мы её запустим через Отбасы банк, — сообщил Алихан Смаилов.
По его словам, на программу в этом году выделят 150 млрд тенге, что позволит около 8 тысячам человек оформить ипотеку «9−20−25».
Ранее руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова представила детали новой ипотечной программы «9−20−25» на брифинге в СЦК. Она подчеркнула, что данная программа ориентирована на трудящуюся молодежь и планируется к внедрению в 2024 году. Ранее была запущена пилотная версия программы, нацеленная на сотрудников академической науки.
Ибрагимова отметила, что новая жилищная программа Казахстана направлена на создание честного и прозрачного рынка долевого строительства. Она подчеркнула, что в рамках «9−20−25» предоставится возможность участвовать как в приобретении готового жилья, так и в строительстве под гарантию КЖК.
В новой программе участник сможет воспользоваться ей только один раз. Кроме того, на момент подачи заявки участник не должен иметь собственного жилья в течение последних пяти лет, что будет проверяться через государственные базы данных.
Исходя из этого, условия ипотеки будут следующими:
- процентная ставка — 9% годовых;
- первоначальный взнос — 20%;
- срок кредитования — 25 лет.
У участников программы на момент подачи заявки не должно быть собственного жилья в течение пяти лет.