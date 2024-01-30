Минобороны Молдавии построит новые военные объекты в пригороде Кишинёва

Минобороны Молдавии ищет подрядчиков для строительства военной базы в пригороде Кишинёва — в селе Бачой.
«Планируется построить два военных инфраструктурных объекта, на строительство которых выделено 82,2 млн леев (€4,5 млн)», — говорится в документе министерства, который цитирует ТАСС.
Агентство напоминает, что деньги на строительство базы были выделены из госбюджета, помощь также предоставили США и страны ЕС.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский ранее заявил, что видит угрозу в стремительном вооружении Молдавии.