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Минобороны Молдавии построит новые военные объекты в пригороде Кишинёва

Минобороны Молдавии ищет подрядчиков для строительства военной базы в пригороде Кишинёва — в селе Бачой.

Минобороны Молдавии ищет подрядчиков для строительства военной базы в пригороде Кишинёва — в селе Бачой.

«Планируется построить два военных инфраструктурных объекта, на строительство которых выделено 82,2 млн леев (€4,5 млн)», — говорится в документе министерства, который цитирует ТАСС.

Агентство напоминает, что деньги на строительство базы были выделены из госбюджета, помощь также предоставили США и страны ЕС.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский ранее заявил, что видит угрозу в стремительном вооружении Молдавии.