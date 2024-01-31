В Башкирии самые высокие зарплаты предлагают обвальщикам мяса и водителям

— Дисбаланс на рынке труда сохраняется: многие желают оказаться в категории «белых воротничков», а 70% вакансий — рабочие профессии. При этом надо понимать, что юристов, получающих сотни тысяч рублей в месяц, единицы. Тогда как рабочие профессии действительно позволяют хорошо заработать многим. К примеру, сварщик высокой квалификации — топовая профессия, гарантирующая зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Слесарь шестого разряда на уфимском заводе сегодня зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.