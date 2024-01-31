В Башкирии самые высокие зарплаты предлагают обвальщикам мяса и водителям

— Дисбаланс на рынке труда сохраняется: многие желают оказаться в категории «белых воротничков», а 70% вакансий — рабочие профессии. При этом надо понимать, что юристов, получающих сотни тысяч рублей в месяц, единицы. Тогда как рабочие профессии действительно позволяют хорошо заработать многим. К примеру, сварщик высокой квалификации — топовая профессия, гарантирующая зарплату от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Слесарь шестого разряда на уфимском заводе сегодня зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.
Кто почем?
Как сообщили в региональном минтруде, по итогам 2023 года уровень безработицы в Башкирии снизился еще на 30% и сейчас составляет 2,2 по методологии международной организации труда. Теперь главная проблема — дефицит кадров.
Наибольшую потребность в сотрудниках сегодня испытывают предприятия машиностроения: девять вакансий на одного безработного. Также остро необходимы повара и швеи, а среди служащих — инженеры и врачи (1,3 тысячи предложений по каждой профессии), полицейские (845 вакансий), медсестры и учителя (783 и 631 свободное место соответственно). Среди дефицитных работников и сиделки. По словам Ленары Ивановой, дома престарелых и психоневрологические интернаты отчаянно нуждаются в 600 помощниках по уходу. Только вот уровень их зарплаты совсем небольшой.
В числе же самых высокооплачиваемых вакансий, согласно порталу «Работа России», — обвальщик мяса (специалист по разделке туш животных). На эту должность требуется пять специалистов, которым обещают платить от 167 тысяч до 200 тысяч рублей. Примерно столько же, до 200 тысяч рублей, предлагает опытным водителям транспортная компания, занимающаяся грузоперевозками.
Также в топе самых высокооплачиваемых вакансий — электрогазосварщики. Одна из башкирских организаций ищет 10 специалистов и обещает им вознаграждение от 140 тысяч до 170 тысяч рублей, а другое предприятие в поисках 80 электрогазосварщиков, которым сулит зарплату от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. Среди самых высокооплачиваемых и вакансии экспедитора и бетонщика с зарплатой 120 тысяч рублей в месяц.
Но далеко не все представленные на государственном портале «Работа России» вакансии высокооплачиваемые. Лишь четверть из них предусматривает зарплату 50 тысяч рублей и выше, 18% — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, 26% — от 25 тысяч до 35 тысяч рублей, остальные — менее 25 тысяч. Средняя зарплата по всем предложениям — 31 тысяча рублей.
На вахту в Башкирию
Как отмечают эксперты, даже на высокооплачиваемые вакансии не всегда удается найти соискателей. Для решения проблемы власти запустили новый проект «Башкирская вахта». Суть его — приглашать на работу вахтовым методом на крупные предприятия жителей городов и районов республики. Первым участником проекта стало ПАО «ОДК-УМПО», где имеется около 3,6 тысячи вакансий, в основном по рабочим профессиям.
— Мы предлагаем людям, которые трудятся на севере, работу в нашей республике на тех же условиях. То есть, к примеру, «поменять» Ямал на Уфу. Такая форма «домашней» вахты поможет и сохранить здоровье, и снизить затраты на проживание, да и, что немаловажно, оставаться рядом с семьей. Уверена, заработная плата и социальный пакет, которые предлагают наши башкирские предприятия, заинтересуют многих, — отметила Ленара Иванова.
Так, «ОДК-УМПО» готово трудоустроить вахтовиков как на основное место работы, так и по совместительству — в межсменные перерывы. Претендентам обещают бесплатное обучение, также им предоставят место в общежитии либо частично возместят затраты на съем квартиры. На первый открытый кадровый отбор, который состоялся на днях в Бирске, пришли 150 соискателей. Сколько из них трудоустроились, пока не сообщается.
— Можно сказать, мы возвращаемся к советскому опыту. Предприятиям, на которых наблюдается дефицит кадров, пора озаботиться строительством собственных общежитий, ведь в районах есть люди, которые хотят и могут приехать на работу вахтовым методом, — подчеркнули в минтруде РБ.
Все меняется
Снижающийся уровень безработицы сказывается и на самих центрах занятости.
— Биржи труда реформируются в кадровые центры «Работа России», клиентами которых теперь становятся не только те, кто получил статус безработного, но и граждане, планирующие сменить сферу деятельности или образ жизни. Они могут пройти профориентационное тестирование, выбрать новое направление и записаться на переподготовку или переобучение, — рассказывает директор республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.
В обновленных службах занятости граждане и работодатели смогут решать все свои проблемы в режиме одного окна с учетом индивидуальных потребностей. В этом им помогут подготовленные специалисты — карьерные и кадровые консультанты. 700 человек уже прошли переобучение.
Изменятся центры занятости и внешне. Они будут располагаться в комфортных зданиях с современным интерьером в едином стиле бренда «Работа России» и элементами доступной среды, детскими зонами, системой электронной очереди и новой техникой. Такие обновленные кадровые центры уже работают в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. Завершаются работы и в Кумертау.
В этом году запланирована модернизация всей сети центров занятости республики — всего их 68. В Сибае и Дуванском районе из-за отсутствия подходящих помещений построят модульные центры занятости — быстровозводимые конструкции по аналогии с ФАПами.
Но главное, что благодаря всем этим новшествам власти планируют улучшить показатели трудоустройства граждан. Это вполне реально, судя по результатам работы действующих кадровых центров республики, где время ожидания приема сократилось с 20 до 10 минут, вырос уровень трудоустройства, а соискатели стали быстрее находить работу.
Кстати
Наибольшее количество вакансий в Башкирии заявлено в сфере обрабатывающего производства — 11,2 тысячи предложений. На втором месте — строительство (4,7 тысячи вакансий), на третьем — государственное управление (3,8 тысячи), а на четвертом — здравоохранение (3,6 тысячи).
Цифра
12 тысяч жителей Башкирии имеют статус безработных.
Между тем
По данным минтруда РБ, комплексная модернизация службы занятости населения проходит в рамках нацпроекта «Демография». Общий объем финансирования составит почти 760 миллионов рублей, из них 426,6 миллиона рублей — федеральные средства. Деньги направят на текущий ремонт зданий и помещений, их оснащение, а также на повышение заработной платы сотрудников центров занятости.