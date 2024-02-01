Какие страны инвестируют в Казахстан

«В развитых странах ЕС ПИИ подскочили с отрицательных 150 млрд долларов в 2022 году до положительных 141 млрд долларов из-за сильного роста в Люксембурге и Нидерландах. За исключением этих двух стран, приток средств в остальную часть ЕС сократился на 23%. Приток инвестиций в другие развитые страны также стагнировал, при нулевом росте в Северной Америке и сокращении в других странах», — говорится в отчете.