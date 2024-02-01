Цены на бензин в Прикамье продолжают расти

По данным Росстата, на прошлой неделе средняя цена за литр топлива АИ-92 выросла на 4 коп.— до 50,71 ₽ Литр АИ-95 вырос в цене на 7 коп.— до 55,12 ₽ Также увеличилась стоимость литра дизельного топлива: рост составил 5 коп., а цена — 65,41 ₽



Среди регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае вновь зафиксирована самая высокая средняя цена на автомобильный бензин и дизельное топливо. За 2023 год цены за литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 3,91 ₽ и 4,21 ₽ соответственно.