В «Сухой порт» Екатеринбурга прибыла первая крупная партия иномарок из КНР

«Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей. Импорт “легковушек” в прошлом году, по сравнению с 2022-ым, увеличился почти в 5 раз», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.