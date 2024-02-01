В «Сухой порт» Екатеринбурга прибыла первая крупная партия иномарок из КНР

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТУ, всего в уральскую столицу в 55 контейнерах прибыло 165 новых автомобилей весом 247 тонн и стоимостью 17 млн китайских юаней.
«Китайские производители пользуются возможностями, которые им предоставили ушедшие с рынка западные автокомпании и все больше завоевывают уральский авторынок. Всего в 2023 году из КНР на Урал экспортировано более 3 тысяч транспортных средств, из них свыше 1700 — спецтехника: погрузчики, тягачи, экскаваторы, тракторы и около 1300 автомобилей. Импорт “легковушек” в прошлом году, по сравнению с 2022-ым, увеличился почти в 5 раз», — подчеркнул начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Напомним, в прошлом году в ТЛЦ «Уральский» екатеринбургские таможенники приняли 38 контейнерных поездов и 32 крытых вагона. В основном через «Сухой порт» перемещают легковые авто, запасные части для грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники, оборудование, обувь, спортивное покрытие, пластмассовые изделия.