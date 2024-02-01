Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы снижается

С 4 декабря 2022 года АО «Молдовагаз» закупает природный газ из двух источников. Часть поступает от ПАО «Газпром» в рамках действующего контракта и в полном объеме направляется ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электроэнергии МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также АО «Молдовагаз» закупает природный газ у АО «Энергоком».