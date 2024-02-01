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Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы снижается

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В феврале снизится закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО «Газпром» в Молдову. Об этом сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Источник: Sputnik.md

По его словам, с учетом теплотворной способности цена на газ в декабре составит 354,34 доллара США за тысячу кубометров. В январе стоимость российского газа для Молдовы составляла 378,10 долларов за 1000 м³.

«Весь объем газа от ПАО “Газпром” будет направлен для нужд ООО “Тираспольтрансгаз”.

отметил Чебан.

Ранее глава АО «Молдовагаз» допустил, что с мая 2024 года Молдова может вновь вернуться к закупкам голубого топлива для Правобережья у ПАО «Газпром».

Поставки газа в Молдову

С 4 декабря 2022 года АО «Молдовагаз» закупает природный газ из двух источников. Часть поступает от ПАО «Газпром» в рамках действующего контракта и в полном объеме направляется ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электроэнергии МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также АО «Молдовагаз» закупает природный газ у АО «Энергоком».

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