Закупочная стоимость газа от «Газпрома» для Молдовы снижается

По его словам, с учетом теплотворной способности цена на газ в декабре составит 354,34 доллара США за тысячу кубометров. В январе стоимость российского газа для Молдовы составляла 378,10 долларов за 1000 м³.
«Весь объем газа от ПАО “Газпром” будет направлен для нужд ООО “Тираспольтрансгаз”.
Ранее глава АО «Молдовагаз» допустил, что с мая 2024 года Молдова может вновь вернуться к закупкам голубого топлива для Правобережья у ПАО «Газпром».
Поставки газа в Молдову
С 4 декабря 2022 года АО «Молдовагаз» закупает природный газ из двух источников. Часть поступает от ПАО «Газпром» в рамках действующего контракта и в полном объеме направляется ООО «Тираспольтрансгаз», в том числе для производства электроэнергии МолдГРЭС для нужд потребителей обоих берегов Днестра. Также АО «Молдовагаз» закупает природный газ у АО «Энергоком».