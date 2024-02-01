Euroclear получила в 2023 году от реинвестирования активов РФ €4,4 млрд

Это более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в 2022 году. «Euroclear продолжает отделять доходы, связанные с российскими санкциями, от основных финансовых результатов и удерживать эту прибыль до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью», — говорится в докладе площадки, на которой заблокирована большая часть таких средств — €191 млрд.