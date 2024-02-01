Молдова лишается денег и людей из-за некомпетентности правительства: Почему сумма денежных переводов от диаспоры резко снизилась

По его словам, в 2008-м Всемирный банк обратил внимание на то, что на денежные переводы мигрантов приходится 36% ВВП Молдовы. В 2023-м по оценкам этой же организации — лишь 12,7% ВВП. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году переводов может быть еще меньше и называют несколько причин, пишет Sputnik Молдова.