Молдова лишается денег и людей из-за некомпетентности правительства: Почему сумма денежных переводов от диаспоры резко снизилась

«Молдаване, уехавшие на заработки за границу, стали реже переводить деньги домой. По данным Нацбанка, в 2023 году поступлений было в объеме $1,63 млрд — почти на $121 млн меньше, чем в 2022-м. В большей степени это касается переводов из стран СНГ», — отметил Лунгу.
По его словам, в 2008-м Всемирный банк обратил внимание на то, что на денежные переводы мигрантов приходится 36% ВВП Молдовы. В 2023-м по оценкам этой же организации — лишь 12,7% ВВП. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году переводов может быть еще меньше и называют несколько причин, пишет Sputnik Молдова.
«Приведу основные. Это отказ большинства молдавских банков от российских систем денежных переводов, в частности, “Юнистрим”. Еще одно “мудрое решение” — обложить переводы налогом на доход. Обобрать и так нищие семьи, живущие в разлуке с кормильцами. Власть не просто выдавливает из страны трудоспособных и перспективных граждан, но и облагает оброком их помощь родным. Более того, парламент рассматривает законодательную инициативу об уменьшении наличных денег в обращении физическими лицами».
Вместе с тем, как отметил он, стоимость денежных переводов значительная — к примеру, банк может взять и 12% от суммы, а почтовые службы — порядка 7%.