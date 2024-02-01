Козлов: Беларусь и Россия могут ввести не единую, а наднациональную валюту

Если стороны посчитают нужным, то уже после наднациональной валюты придут и к единой. Более того, без решения вопроса о единой или наднациональной валюте в ближайшие 50 лет Союзное государство вряд ли придет к своей резервной валюте взамен долларов, евро и других.