Козлов: Беларусь и Россия могут ввести не единую, а наднациональную валюту

«Понятно, что каждая из стран не хочет делиться своим маленьким суверенитетом в части эмиссионного центра. Может, и не надо… Есть альтернативы, другие инструменты».
Козлов напомнил об опыте Евросоюза, где до введения евро была наднациональная единица — экю.
«Это условная единица, которая использовалась для международных расчетов. Вот представьте, если будет у Республики Беларусь и у Российской Федерации какая-то наднациональная валюта, это упростит и расчеты, и таможенные платежи».
Наднациональная валюта устранит и путаницу с курсовыми разницами. Также она поможет вовлекать третьи государства в бизнес-процессы Беларуси и России, в ЕАЭС.
Если стороны посчитают нужным, то уже после наднациональной валюты придут и к единой. Более того, без решения вопроса о единой или наднациональной валюте в ближайшие 50 лет Союзное государство вряд ли придет к своей резервной валюте взамен долларов, евро и других.
В свою очередь шеф-редактор аналитического бюро портала СОНАР 2050 Иван Лизан отметил, что не надо ускорять процесс, связанный с переходом Беларуси на российский рубль или, к примеру, «растаскивать» эмиссионный центр между двумя странами.
«Я сторонник того, что нужно просто заниматься углублением интеграции, построением дальнейшей кооперационных цепочек, созданием совместных отраслей промышленности», — подчеркнул он.