Доходы бюджета Ростовской области впервые превысили планку в 400 млрд рублей

В Ростовской области по итогам 2023 года зафиксировали значительный рост доходов и расходов регионального бюджета. Об этом сообщила заместитель губернатора — донской министр финансов Лилия Федотова.
По словам министра, поступления в казну региона составили более 342 млрд рублей (планируемая сумма оказалась превышена на 10,8 млрд рублей за счет увеличения собственных доходов). Расходы обозначились в районе 329 млрд рублей, профицит составил 13 млрд рублей.
Консолидированный бюджет по доходам впервые превысил планку в 400 млрд рублей.
— Бюджетные ориентиры по-прежнему направлены на благополучие и развитие области. Сформированы резервы для исполнения всех обязательств перед гражданами и для покрытия непредвиденных расходов.
В числе задач на 2024 год — выполнение соглашения с Минфином России о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ростовской области, а также увеличение резервного фонда региона и совершенствование межбюджетных отношений.