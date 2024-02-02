Казахстанцев предупредили об опасных БАДах

БАДы относятся к специализированной пищевой продукции, и документом, подтверждающим его безопасность и качество, является свидетельство о государственной регистрации (СГР), которое выдается органами здравоохранения на основании протоколов исследований и экспертных заключений научно-исследовательских организаций Республики Казахстан и государств-членов Евразийского экономического союза.
С перечнем зарегистрированных БАДов можно ознакомиться в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации на официальном сайте nsi.eaeunion.org Евразийской экономической комиссии.
Территориальными подразделениями Комитета с 2023 года регулярно проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг интернет-магазинов, социальных сетей и средств массовой информации на предмет рекламы и продажи БАДов.
Так, проверено свыше 13 тысяч рекламораспространителей, из них в более чем 4000 профилях установлены факты реализации БАДов без СГР посредством онлайн торговли. Нарушители рекламы продавали потенциально опасные БАДы, имеющие в составе психоактивные вещества (препараты для похудения), с нарушением норм суточного потребления (БАДы с витамином Д, Са, Е), изготовленные кустарным способом (не установлен изготовитель БАД).
Более того, БАДы рекламируются с позиционированием сведений об обладании лечебными свойствами, хотя БАДы не являются лекарственными средствами, а относятся к пищевой продукции.
Проводится работа по блокированию незаконной рекламы в интернет-ресурсах. В настоящее время, удалено 23 профильных страниц компании «Meta Platforms» (деятельность Meta в России была признана экстремистской и запрещена), приняты меры в отношении более 1800 нарушителей.
По результатам мониторинга 1291 (71%) распространителей прекратили рекламирование БАДов в социальных сетях.
Для информирования населения на сайте Комитета в Реестре несоответствующей продукции опубликован перечень 43-х незарегистрированных БАДов, несущих непосредственную угрозу жизни и здоровью человека.
В этой связи Комитет настоятельно рекомендует приобретать БАДы в аптеках, аптечных пунктах, специализированных магазинах и торговой сети с требованием представления СГР.