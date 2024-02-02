Казахстанцев предупредили об опасных БАДах

Так, проверено свыше 13 тысяч рекламораспространителей, из них в более чем 4000 профилях установлены факты реализации БАДов без СГР посредством онлайн торговли. Нарушители рекламы продавали потенциально опасные БАДы, имеющие в составе психоактивные вещества (препараты для похудения), с нарушением норм суточного потребления (БАДы с витамином Д, Са, Е), изготовленные кустарным способом (не установлен изготовитель БАД).